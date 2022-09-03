Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor

Avrupa ülkeleri, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için vergileri düşürme, fatura desteği, doğrudan ödeme ile tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi zirve yapması bütün piyasa katılımcılarını olumsuz etkilerken, Avrupa ülkeleri, tüketicileri ve işletmeleri bu olumsuz duruma karşı korumak ve kış aylarında enerji arz güvenliğini sağlamak için çok farklı önlemler uygulamaya koyuyor.ALMANYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜSavaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına aşırı bağımlı olan Almanya'da, enerji ve gıda alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını ve artan maliyetlerle yüzleşen şirketleri zor durumda bıraktı.Almanya'da hükümet, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 euro ödeme yaptı.Kamu tarafı da enerji tasarruf tedbirleri aldı. Kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılması, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırmasının kapatılmasına karar verildi.Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı. Isı kaçağını önlemek için mağazaların kapılarını kapalı tutması zorunlu tutuldu. Geçmişte kapatılması planlanan bazı kömür santralleri yeniden faaliyete geçirildi.FRANSA TÜKETİMİ AZALTIYORFransa'da yoksul hanelere 100 euro enerji ödemesi yapıldı. Kamu binalarında ısıtma ve soğutma dereceleri düşürüldü. Yoksullara akaryakıt yardımı verildi. İş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.İNGİLTERE ÖNLEMLER İÇİN BAŞBAKANI BEKLİYORİngiltere'de, düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı. Kamu yardımı alan yoksullara 650 sterlinlik ödeme yapıldı.Ülkenin güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan Sizewell C nükleer santraline onay verildi. Kaya gazı çalışmalarına destek açıklaması yapıldı. Bazı kömür santrallerinin faaliyet süresi uzatıldı. Ülkede alınacak yeni tedbirler için yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.İSPANYA'DA ISINMAYA KISITLAMAİşletmelerin klima çalıştırma sınırı 27 derece olarak belirlendi. Kış aylarında ise termostat ısısı ise en yüksek 19 derece ile sınırlandırıldı. Mağaza vitrinlerindeki ışıklar ve kamu binalarındaki aydınlatmalar saat 22.00'den itibaren kapatıldı.İsrafı önlemek için klimalı veya ısıtmalı binaların kapılarının otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem kurulmasına karar verildi. Vatandaşların ve işletmelerin enerji tasarrufunda bulunması istendi.İSVİÇRE'DE SICAK SU ÇAĞRISIİsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.Vatandaşlardan evlerindeki ısıtıcıları bir kademe düşük çalıştırması, sıcak su kullanımını düşürmesi ve gereksiz çalışan elektriğe bağlı cihazları kapatması istendi.Gönüllü doğal gaz tasarruf kampanyası başlatıldı.DOĞAL GAZ FİYATI YÜZDE 26 ARTTIAvrupa'da vadeli doğal gaz fiyatları ağustosta yüzde 26 arttı. Eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Ağustos'ta 252 eurodan kapandı. Doğal gazın megavatsaat fiyatı ağustos ayının ilk gününde yaklaşık 200 eurodan işlem görmüştü.Avusturya ve Macaristan'ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT'in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa'da kilovatsaat başına meskende doğal gaz fiyatı temmuzda en yüksek 5.10 lira ile Amsterdam'da oldu.Meskenlerde doğal gaz fiyatının en düşük olduğu ülkeler arasında, 91 kuruş ile Varşova, 55 kuruş ile Belgrad ve 36 kuruş ile Budapeşte yer aldı. Ankara ise en ucuz tüketen başkentler sıralamasına girdi.