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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! İzmir'i unutma, bedeli ağır olur

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! İzmir'i unutma, bedeli ağır olur

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! İzmir'i unutma, bedeli ağır olur
Ekleme: 3.09.2022 - 14:48 Güncelleme: 3.09.2022 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! İzmir'i unutma, bedeli ağır olur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan Yunanistan'a da sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Karşımdaki bu muhteşem tablo bir şeyi ifade ediyor. Evet TEKNOFEST bizim. TEKNOFEST farklı bir gençlik.

600 BİN GENCİMİZİN YARIŞTIĞI BİR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ
TEKNOFEST Karadeniz ülkemizin 81 ilinden ve çeşitli ülkelerden katılan 600 bin gencin yarıştığı bir şölene dönüştü. Özellikle gençlerimiz tarafından bu kadar benimsenmesi bir zihni devrimdir. Asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Her kim bu gençliğe bakıp ülkenin aydınlık geleceğine değil de başka şeyler görüyorsa kendi gönlünü sorgulasın. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de yedi düveli dize getirmişti. Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca kalkınmanın, istiklanin ve istikbalinin mücadelsini vermişti. Bizim de yanımızda olan en büyük güç olmuştur. Sadece 15 Temmuz'da yazdığı destan bile başlı başına bir olaydır.

Biz insanımıza güvendik. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Ve sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Dün bize parasıyla savunma sanayi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik. Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız savunma sanayinin yanında, losijtikten tarıma kadar pek çok alanda kendilerine uygulama alanı bulmayı başarmıştır.

Diğer ülkedeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji üretmeliyiz.

Son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede 2. sırada. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.

HER ALANDA GÜÇLÜ OLMALIYIZ
Her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler.

YUNANİSTAN'A SERT MESAJ: İZMİR'İ UNUTMA!
Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.

Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak

Burada partisinin teşkilatına seslenecek olan Erdoğan, gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak.
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