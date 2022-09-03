Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da Evlat Nöbeti ziyareti

Son dakika bilgisine göre Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuşuyor. Soylu "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmazsa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır." dedi.

Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuşuyor.Soylu "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır" dedi.İşte Soylu'nun açıklamaları...Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizim dinimizden, kültürümüzden, inancımızdan haberi olmayan Avrupa'ya ihtiyacımız yok.