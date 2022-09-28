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WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp, Call Links adlı özelliğini resmi olarak duyurdu. Yeni özellik sayesinde kişiler, direkt olarak başlatmak istedikleri görüşmeler için başkalarıyla link paylaşabilecek. Peki, Whatsapp Call Links nedir?

Ekleme: 28.09.2022 - 13:58 Güncelleme: 28.09.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu
Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, görüntülü görüşmeler için oldukça faydalı olacak yeni özelliğini duyurdu.

Görüntülü görüşmelere link ile katılma devri

Kısa süre içinde herkes için kullanıma sunulacak özellikle kişiler, direkt olarak başlatmak istedikleri görüşmeler için başkalarıyla kolaylıkla paylaşabilecekleri bir bağlantı oluşturabilecek.

Diğer kişiler de bu bağlantı üzerinden oluşturulmak istenilen görüşmeye saniyeler içerisinde dahil olabilecek. Buna ek video konferansın azami katılımcı sayısı da 32'ye çıkartıldı.

WhatsApp Call Links özelliği, Facetime platformunda olduğu gibi harici olarak kullanıcıları sohbetlerinize davet etmenizi sağlıyor. Davet edilen kullanıcıların cihazında WhatsApp'ın kurulu olması gerekiyor.

Üstelik bu kişiler, sizin kişi listenizde olmasalar bile gönderdiğiniz link aracılığıyla görüşmeye katılabiliyor.

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu
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