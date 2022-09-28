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Beyaz Gazete
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Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git Erdoğan'a destek ver!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' diyen İYİ Parti'ye küfürlü bir göndermede bulunarak, "E s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim." dedi. Ataklı'nın küfürlü sözlerine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. İYİ Parti'nin, CHP'li gazeteci Can Ataklı'nın sözlerine bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu...

Ekleme: 28.09.2022 - 13:08 Güncelleme: 28.09.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
CHP'ye verdiği destekle bilinen Can Ataklı kişisel Youtube kanalında HDP savunuculuğuna soyundu. Ataklı, 'HDP'nin olduğu yerde ben olmam' diyenlere küfür etti, "E s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim." ifadelerini kullandı. Ataklı'nın sözleri İYİ Parti'ye gönderme olarak yorumlandı. Dün akşam Meral Akşener, HDP'nin olduğu masada olmayacaklarını açıkça deklare etmişti. İYİ Parti'nin CHP'ye yakınlığı ile tanınan Can Ataklı'ya nasıl bir tepki vereceği merak konusu...

CAN ATAKLI'DAN AKŞENER'E KÜFÜRLÜ HDP TEPKİSİ

Can Ataklı, kişisel Youtube kanalında yaptığı gündem değerlendirmesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'HDP'nin olduğu yerde biz olmayız' sözlerini de ele aldı. Ataklı, Akşener'in bu sözlerine sinirlenerek küfür etti, "E s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim." dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti'nin olmayacağını ifade etmişti. Akşener, "Bir Kürtün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, HDP'nin o masada olmasını söyleyen bizi terbiye etmek isteyen bir kesim var. İYİ Parti'nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler. Biz buna saygı duyarız. Ama biz orada olursak olmayız. HDP'de zaten aynı şeyi söylüyor, onlar oradaysa biz olmayız diyorlar." diye konuşmuştu.
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