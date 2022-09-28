Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı! Sosyal konutta kriterler belli oldu

Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 250 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini vatandaşla paylaştıklarını anımsatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:'Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Biz göreve geldiğimiz de şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız. Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerinin minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız. Yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. İşte tarımda enerjimizi mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz.'İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Kurum, 'Yine yeni finansman modelleri ve destekleriyle de iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutunda emisyonu azaltanların ödüllendirildiği fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sitemi hayata geçiriyor olacağız' dedi.İlk kurul toplantısında 2053 hedefleri doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanı'nın güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, 'Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle ulusal katkı beyanımızı da güncelleyeceğiz' dedi.Bakan Kurum, sıfır atık konusunun önemine de değinerek şu bilgileri paylaştı:'Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje çerçevesinde hedeflerimizi güncelledik ve 2035 yılında geri dönüşüm oranımız ki şuan yüzde 13'den 27'ye çıktı. 2035 de yüzde 60 oranına yükselteceğiz ve hedefimiz 2053 yılına geldiğin de tüm atıkların dönüştürüldüğü bir süreci değerlendirmek istiyoruz.Tabii bunu yaparken de eğitimin farkındalığında çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 2023 eğitim öğretim yılında çevre ve iklim dersleri ilk defa müfredata eklendi. Artık çocuklarımız ortaokuldan itibaren çevre ve iklim değişikliği derslerini zorunlu olarak okuyorlar. Bu da aslında farkındalık ve eğitim açısından çocuklarımızın bu yaştaki bilinci açısından değerli bir hizmet olacaktır. Bunu hep birlikte bir yaşam tarzı haline getireceğiz.'