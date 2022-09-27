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TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

Ekleme: 27.09.2022 - 15:01 Güncelleme: 27.09.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade
TOKİ'den alınan bilgiye göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 365 arsa açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 12 Ekim 2022 Çarşamba ve 13 Ekim Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.


TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden de teklif verilebilecek. KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vadeAlıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak. 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların 13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da konut, Ankara Çankaya'da konut ve ticaret, Antalya'da konut ile ticaret, Aydın'da turizm tesis alanı, Elazığ'da konut-ticaret alanları bulunuyor.

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında sanayi, yerleşik konut alanı, küçük sanayi sitesi, tarım ve konut alanları da bulunuyor.
Ayrıca İstanbul Başakşehir'de konut ve ticaret alanları satışa sunuldu.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye 'www.toki.gov.tr' ile 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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