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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa üç maymunu oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri karşısında Batı üç maymunu oynamayı tercih etti. Batı'da mültecilere kapanan kapılar, FETÖ'cü alçaklara PKK'lı teröristlere açılıyor. Alçaklar 2 polisimizi şehit etti. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldurlar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırmaya çalışanların ellerinde, dökülen her kanın izi vardır'' ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın adalara yığdığı silahlarla ilgili olarak da konuşan Erdoğan, ''Yunanistan'ın kışkırtarak üstümüze salanların niyetlerini çok iyi biliyoruz, kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun ötesinde. Ülkemiz savunmasında taviz vermeyecek. ABD ve Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtaramaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa üç maymunu oynuyor
Ekleme: 27.09.2022 - 12:05 Güncelleme: 27.09.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa üç maymunu oynuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Avrupa üç maymunu oynuyor

Osmanlı'nın gerilemesi ile beraber Akdeniz de emperyalist işgale teslim olmuştur. Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri karşısında Batı üç maymunu oynamayı tercih etti. Batı'da mültecilere kapanan kapılar, FETÖ'cü alçaklara PKK'lı teröristlere açılıyor.

Mersin'deki polisevi saldırısı

Alçaklar 2 polisimizi şehit etti. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldurlar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırmaya çalışanların ellerinde, dökülen her kanın izi vardır.

HDP'yi meşrulaştırma iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde dökülen kanların izi var.

Yunanistan'dan adalara ABD zırhlısı

Yunanistan'ın kışkırtarak üstümüze salanların niyetlerini çok iyi biliyoruz, kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez.

Bizim gücümüz bunun ötesinde. Ülkemiz savunmasında taviz vermeyecek. ABD ve Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtaramaz.

İhracat her ay rekor kırıyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmıyoruz. Milletimize sahip çıkıyoruz.

2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Projelerimize kara çalıyorlar, siz bugüne kadar ne yaptınız?

2023 de rekor bir oyla cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Şayet biz de muhalefet hep yapageldiği bugünde tekrarladığı gibi oturduğu yerden siyaset yapmaya kalkarsak onların uğradığı akıbete uğramaktan kurtulamayız.

Ayrıntılar geliyor...
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