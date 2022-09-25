HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022
güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde açık bir havanın hakim olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken; salı, çarşamba ve perşembe günü Marmara'da bazı illerde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık