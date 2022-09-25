HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde açık bir havanın hakim olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken; salı, çarşamba ve perşembe günü Marmara'da bazı illerde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.