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HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde açık bir havanın hakim olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken; salı, çarşamba ve perşembe günü Marmara'da bazı illerde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Ekleme: 25.09.2022 - 10:45 Güncelleme: 25.09.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022
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