Disisleri Bakani Çavusoglu: 'Simdi Temel Hedefimiz Putin Ile Zelenskiy'i Bir Araya Getirmek'

Disisleri Bakani Mevlüt Çavusoglu, New York'taki temaslarinin ardindan Los Angeles Baskonsoloslugu'nda vatandaslarla bir araya geldi. Bakan Çavusoglu, New York'ta yogun bir programi oldugunu belirterek, 'Yogun bir dis politika izliyoruz. Ülkemizin çikarlarini korumak bizim için öncelik. Dünyadaki çatismalarin yüzde 60'i bizim etrafimizda. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Covid-19'dan kurtulduk, Ukrayna'da Avrupa'nin ortasinda savas basladi.Göç problemi, terör, irkçilik var. Çatismalarin çözümü konusunda Türkiye aktif bir dis politika izliyor' ifadelerini kullandi.Çavusoglu, tahil krizinde Türkiye'nin oynadigi role deginerek, 'En son tahil krizinde oynadigimiz rol dünyada rahatlamaya yol açti ve 2008'den bu yana tahil fiyatlarinda yüzde 9 civarinda düsüs yasandi. Gübre ihracatinin önündeki engelleri kaldirmak için Istanbul'daki koordinasyon merkezimizde BM ile birlikte çalisiyoruz. Sadece tahil ve gübre degil savasin sona erdirilmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Antalya'da, Istanbul'da disisleri bakanlarini ve Istanbul'da heyetlerini hep bir araya getirdik. Aslinda çok yakinlasmislardi ama savasin bitmesini istemeyen taraflar da var. Simdilik masadan uzaklastirildik ancak umudumuzu kaybetmedik, çalisiyoruz. Simdi temel hedefimiz Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek. Onun içinde güven arttirici adimlar da atmak gerekiyor. En son esir takasi konusunda biz önemli bir rol oynadik. Su anda bes tane Ukraynali komutan Türkiye'ye geldi. Karsilikli isimler takas edildi. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düseni fazlasiyla yapiyor' dedi.Çavusoglu, yurtdisinda yasayan vatandaslara her zaman destek verdiklerini söyleyerek, 'Tabi bizim için bu dis politikanin önceliklerin takip ederken benim de çok önem verdigim diger bir önemli önceligimiz de yurtdisinda yasayan vatandaslarimiza, soydaslarimiza destek vermek. Konsolosluk hizmetlerimizi çesitlendirdik ve kolaylastirdik. Dünyanin her yerindeki büyükelçilik ve baskonsolosluk fiziki alt yapisini da güçlendiriyoruz. Dünya degisirken tabi hizmetin çesitliligi de artiyor, beklentiler de artiyor. O nedenle artik yapay zekadan faydalaniyoruz. Konsolosluk hizmetlerinde yapay zekadan faydalanmaya basladik. Engelli vatandaslarimizin görüntülü çagri hizmetini devreye soktuk. Vatandaslarimizin konsolosluklarimiza, büyükelçilerimize ulasmalari için için nöbetçi telefon uygulamasina da basladik. Yine yapay zekayla anlik ulasma ve bilgi edinme konusunda da adimlar attik ve atmaya devam edecegiz' dedi.Çavusoglu, Japonya'da eski Basbakan Shinzo Abe'nin cenaze törenine katilmak üzere Tokyo'ya geçecek.