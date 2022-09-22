  • USD: 18,29 - 18,33
  • EURO: 18,13 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Marmaris'te çıkan yangını sığınmacıların çıkardığını öne sürdü. Yangının 85 yaşındaki bir arıcının yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen sığınmacıları hedef gösteren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "İşin aslı yangın, 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi." dedi. Çataklı, yangının çıktığı bölgenin görüntülerini paylaşarak Özdağ'a, "İzle yalancı" diye seslendi.

Ekleme: 22.09.2022 - 12:04 Güncelleme: 22.09.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yangının, bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yakması sonucu çıktığı belirlendi.

ÖZDAĞ YİNE SIĞINMACILARI HEDEF GÖSTERDİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yangının arıcılık yapan M.Y.'nin yaktığı ateş sonucu çıktığının açıklanmasına rağmen bir kez daha sığınmacılar üzerinden provokasyona girişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, 'Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor.' dedi.

Yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını öne süren Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Özdağ'ın tweetini alıntılayan Çataklı şu ifadeleri kullandı:

'Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…

Şimdi de Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış!

İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü.

Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi.'
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na İDO tepkisi
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası
ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü
Enerji krizi Avrupa'yı vurdu: İşsizlik dalga dalga büyüyor
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....
Başkan Erdoğan aracılık etti: Rusya-Ukrayna arasında 200 esir takas edildi...
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
Tele1'de skandal sözler! Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu
İYİ Parti'ye ihale kıyağı Akşener'e soruldu... Vatandaşa cevap vermedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Fed faizi üst üste beşinci kez artırdı!
Trump ve üç çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı...
Yunanistan'dan Ege'de yeni provokasyon! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan Fransa ile şov peşinde....
Aliyev'den işgalden kurtarılan Laçın'a ziyaret! 'Düşmanı tekrar yerine oturttuk'
Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek