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'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü

Adana’da 'dedikodu' yüzünden çıkan tartışmada H.T. (17), teyzesinin oğlu Berat Yüce'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan H.T. tutuklandı.

Ekleme: 22.09.2022 - 17:29 Güncelleme: 22.09.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü
Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bir süre önce dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. ile teyzesinin oğlu Berat Yüce olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.T., cebinden çıkardığı bıçakla kuzeni Yüce'yi göğsünden yaraladı. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, H.T. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Berat Yüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, şüpheli H.T.'yi yakın bir sokakta yakalayıp, gözaltına alındı.

Berat Yüce'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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