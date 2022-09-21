Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Edinilen bilgiye göre, kaza 16 Eylülde Osmaniye-Kadirli yolu üzeri Sakarcalık Köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. idaresindeki 01 VV 318 plakalı traktör ile Suriye uyruklu Abo Akel Mustafa'nın kullandığı 01 TR 429 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada henüz 1 hafta önce ikiz bebek dünyaya getirerek anne olan Suriye uyruklu Hend Mureb olay yerinde hayatını kaybederken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Abo Akel Mustafa sevk edildiği Adana Balcalı Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti.