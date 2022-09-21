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Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlı’ya yönelik sözlerini eleştiren Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından görevden alındı.

Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
Ekleme: 21.09.2022 - 09:47 Güncelleme: 21.09.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 9 Eylül kurtuluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmasıyla tartışma konusu yarattı.

Konuşmasında, '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.' ifadelerini kullanan Tunç Soyer'e tepki gösterildi.

Saadet Partisi'nden Soyer'e eleştiri
Soyer'e gelen tepkilerden biri de altılı masanın ortağı Saadet Partisi'nden oldu.

Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, Tunç Soyer'in ifadelerini eleştirdi.

'Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir.' diyen Ustaosmanoğlu, Soyer'e yönelik şunları söyledi:

'Birkaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden, bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer'e hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın! Siz bu cumhuriyetin curufusunuz.'

Görevden alındı
Emre Ustaosmanoğlu'nun bu paylaşımının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir hamle geldi.

Ustaosmanoğlu'nun görevinden alındığı öğrenildi.

Ustaosmanoğlu son paylaşımında ise 'Eyüpsultan İlçe Başkanlığı bayrağını kıymetli ağabeyim Mevlüt Karsavran'a teslim ettik. Hayırlara vesile olmasını dilerim.' dedi.
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