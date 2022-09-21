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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da 'referandum' açıklaması! 'Endişe duymaktayız'

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 21.09.2022 - 23:03 Güncelleme: 21.09.2022 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da 'referandum' açıklaması! 'Endişe duymaktayız'
Bakanlık, Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesine yönelik girişimler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 'Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrimeşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.' ifadelerine yer verildi.
2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakından bu yana Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelendiği açıklamada, Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşının söz konusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu kaydedildi.

Donbas'taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edilmişti.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıklamış, Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği duyurulmuştu.
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