Türkiye-Suriye görüşmelerindeki masadaki başlıklar

Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için Esad yönetimiyle masaya oturmayı planlayan Türkiye, masada 3 başlıkla süreç için çözüm arayacak.

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sonrası göçü durdurma ve mültecileri tekradan güvenli bölgeler oluşturup gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaları, aralıksız devam ediyor.



Hükümet kanadından konuyla ilgili, Esad yönetimiyle masaya oturma mesajları gelmesi kamuoyunun gündemine oturdu.



Son olarak ise geçtiğimiz günlerde İngiliz haber ajansı Reuters, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın son birkaç hafta içinde Şam’da Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.



Konuyla ilgili ise gazeteci Hande Fırat, olası görümelerde masadaki başlıkları Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıdı.



Türkiye'nin masada çözüm aradığı 3 başlık



Türkiye'nin Esad yönetimiyle görüşmelerinde 3 ana başlıkla masaya oturacağını belirten Fırat, bu başlıkları ise şöyle açıkladı;



Terör örgütü YPG/PYD ne olacak?



Ilımlı muhalifler ne olacak? Sisteme nasıl dahil edilecekler?



Mültecilerin dönüşleri nasıl, ne zaman halledilecek?



Türkiye'nin bu 3 soruya yanıt aranacağını vurgulayan Fırat, "Sorunların çözülmesi çok da kolay değil. Anayasa çalışmalarının tamamlanması süreçte çok önemli görünüyor. Yetkililer “Zaman alacak olsa da konuşulmaya başlanması bile önemli yorumunu yapıyor." ifadelerini kullandı.



Rusya'dan bir araya getirelim mesajı



Öte yandan Türkiye'nin Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Rusya’dan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli bir açıklama geldi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söylerek iki ülkeyi bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.