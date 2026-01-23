O Teröristleri Aileleri Reddetti! Namaz Kılınmadı...

Geçtiğimiz ay Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan 2 katlı bir adrese, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında binadaki teröristlerin ateş açması sonucu polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit oldu.Operasyonda Özel Harekat polislerinin de katıldığı çatışmada, aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak'ın da bulunduğu 6 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Yaralanan polisler Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Şehit polisler, memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilirken etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Adli Tıp tarafından yapılan çağrılara rağmen, teröristlerin cenazelerini teslim almak için herhangi bir aile ferdi başvuruda bulunmadı.Yaklaşık 25 gün boyunca Adli Tıp'ta bekletilen cenazeler için sahipsiz cenaze prosedürü işletildi. Valilik tarafından belirlenen Erdoğan Köy ve Hasköy mezarlıklarındaki ada ve parsellerde, 6 terörist geniş güvenlik önlemleri altında ve herhangi bir tören düzenlenmeden defnedildi.