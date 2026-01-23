Bakan Bolat duyurdu! İhracatçılar için yeni destek programı

hracatçılar için yeni destek enstrümanı olan alıcı kredileri programının ayrıntıları belli oldu.Eximbank Alıcı Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni destek programı hakkında bilgi verdi.Alıcı kredileri programının Eximbank tarihindeki en önemli 3. destek programı olarak hayata geçirildiğini belirten Bolat şunları kaydetti: 'Bu programı 160 bin ihracatçının hizmetine sunuyoruz. Bu klasik ihracat finansmanlarından farklı olarak finansmanı doğrudan ürünleri satın alan yabancıya sağlanan bir model. İlk aşamada ihracatçımız ile yabancı ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeye istinaden Eximbank'a başvuruluyor. Faiz desteği devreye girerek ihracatın yapılabilmesinde finansman önemli bir rekabet unsuru haline getiriliyor. İkinci aşamada kredi aracı banka kanalıyla yabancı alıcıya kullandırılıyor. Bu amaçla Eximbank 94 ülke ile kredi muhabirlik anlaşması imzaladı. İthalatçı ülkedeki finansman kuruluşunun garantisi gerekiyor. İzleme ve tazmin mekanizmalarıyla risklerin sürdürülebilir hale geldiği ihracat finansman süreci tamamlanıyor.'İhracatçı ve alıcıya ilave bir operasyonel yükümlülük getirilmeyeceğini belirten Bolat 'Yatırım malı ihracatı ve proje bazlı ihracatta tüm vadelerde ihracatçının finansman ihtiyacı uygun maliyetle karşılanacak. İhracatçı finansman şartları itibarıyla da rekabetçilik kazanacak. yüksek tutarlı ve proje bazlı ihracatlarda önemli rekabet avantajı elde edebileceğiz. Bu bir stratejik ihracat destek enstrümanıdır. Böylece ihracattaki başarımızı ve pazarlardaki durumumuzu daha güçlü hale getirebileceğiz. Bununla ilgili mevzuat değişikliği yapıldı. Birinci destek unsuru şudur, Eximbank'ın faiz oranı ile OECD'inin belirlediği referans faiz oranının arasındaki farkı desteklemiş oluyoruz. Uzun vadeli alıcı kredileri yanına kısa vadeli işlemleri de ekleyerek destek mekanizmasını güçlendiriyoruz' dedi.Riskli pazarlar açısından tazmin desteğinin büyük önem taşıdığını kaydeden Bolat, Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı sigorta desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti.Bolat, üçüncü önemli destek unsurunun alıcı kredisi tazmin desteği olduğunu, bu sayede Eximbank'la ihracatçı arasında öngörülebilir finansman ilişkisi kurulacağını dile getirdi.Bu destekler sayesinde özellikle Afrika, Asya, Güney Amerika gibi ülkelerde daha güçlü hale gelineceğine dikkat çeken Bolat, 'Yatırım malları kapsamını genişletiyoruz. Desteklenen yatırım malı sayısı 821'e çıkıyor. Toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 27sini kapsar hale geliyor' ifadelerini kullandı.