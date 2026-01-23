İETT Otobüsleri Kafa Kafaya Çarpıştı!

İstanbul Beykoz Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde, E.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.Kazada, 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.