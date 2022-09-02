Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 105 yeni yurt binası geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu GSB Yurtları’na 415 bin öğrencinin başvuru yaptığını açıkladı. Gençlere de bir müjde veren Kasapoğlu, pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 105 yeni yurt binasının açılacağını duyurdu.