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Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Uzay Programı hız kazanıyor. Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldı.

Ekleme: 19.09.2022 - 16:51 Güncelleme: 19.09.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Fransa'nın başkenti Paris'te Axiom Space şirketi ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile Axiom Space arasında imzalar atıldı. Bu kapsamda Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu yer aldı.

'TARİHİ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATTIK'

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile işbirliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor' dedi.

DENEYLER İÇİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY'ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor. Dünya yörüngesinde yer çekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriyor.

AXIOM SPACE'İN FAALİYETLERİ

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor. Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Bu arada Axiom Space, Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi.
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