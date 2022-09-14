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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Amacımız öğrencilerimize konforu yaşatmak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılacak olan 105 yurtla ilgili çok çarpıcı açıklamlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların özelliklerinden bahsederken, şu ana kadar en çok başvuru yapılan proje olduğundan bahsetti. İşte o açıklamalar...

Ekleme: 14.09.2022 - 17:46 Güncelleme: 14.09.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Amacımız öğrencilerimize konforu yaşatmak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılacak olan 105 yurtla ilgili çok çarpıcı açıklamlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların özelliklerinden bahsederken, şu ana kadar en çok başvuru yapılan proje olduğundan bahsetti.



İşte Kasapoğlu'nun açıklamaları:

Burada bir gurur tablosu var. 38 ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip bir altyapı var. 105 açılışla bunu taçlandırıyoruz. Türkiye'nin bu tabloda 21 yıllık vizyonu var. Hizmet ve eser odaklı siyaset tablosu. Dünyada hiçbir örneği olmayan bir tablo var. Bugün biz heyecanlı ve gururluyuz. Bakanlık ekibimiz bu projeler için çok çalışıyor. Ben de bizzat burada çalışıyorum. Amacımız öğrencilerimize konforu yaşatmak. Yurtlarımızı bir yaşam alanına çevirmeye çalışıyoruz. Burası ayrıca çok güvenli alanlar.
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