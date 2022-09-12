Kayseri'de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi öldü beş kişi yaralandı...

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 120'nci kilometresi Karakuyu mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen OL ML 254 plakalı otomobil ile 38 EF 967 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Kazada araç içinde bulunan Gülseren Bal (65) hayatını kaybederken, Muhammet Bulut, Murat Korkut, Metin Bal, Seyfettin Bal ve Leyla Bal ise yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.Kazada yaşamını yitiren Gülseren Bal ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.