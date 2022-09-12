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Antalya'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde aralarında su sporlarıyla ilgili yer konusunda husumet bulunan iki grup, bir akaryakıt istasyonunda silahlı çatışmaya girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 12.09.2022 - 17:48 Güncelleme: 12.09.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Olay, dün gece 00.30 sıralarında Belek Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında su sporlarıyla ilgili yer konusunda husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda denk geldi ve tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, iki taraf da silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Çatışmada, Alparslan T.C. (25), F.A. (26), H.S. (26) ve H.C.G. (26) yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Alparslan T.C., kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı, kaçan 1 kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, tarafların istasyon içerisinde silahlı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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