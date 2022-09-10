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Josef gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kırmızı kartı için yapılan itirazın reddedilmesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Konuşurken gözyaşı döken tecrübeli futbolcu, "Yaşanan bu adaletsizlik benim üzerimde belirli üzüntüler yaratıyor" dedi.

Ekleme: 10.09.2022 - 14:53 Güncelleme: 10.09.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Josef gözyaşlarına hakim olamadıAnkaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ardından sahaya giren taraftara müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza için Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi.

Brezilyalı futbolcu, cezası nedeniyle Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Basın toplantısında gözyaşı döktü

Josef, gördüğü kırmızı kartla ilgili basın toplantısı düzenledi. Konuşurken duygusal anlar yaşayan tecrübeli futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Josef'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok üzücü bir hafta yaşadım"

"Camiamıza teşekkür ederim. Son zamanlarda bana gösterdikleri destek benim için çok şey ifade ediyor. Çok üzücü bir hafta yaşadım. Dört haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Bunu kabul etmem mümkün değil"

"Hayatta bazen söylediklerinizden daha çok yaptıklarınız bir şey ifade eder. Ben de yaptıklarımla bunları gösteren bir insanım. Geçen hafta TFF ziyaretinde birlik beraberlik mesajları verdik. Maçta takım arkadaşlarıma hakeme yardımcı oldum. Cezanın 1 maç olması önemli değil, 5 maç da ceza verebilirdi. Ancak burada önemli olan böyle bir aksiyonun sonucunda ceza veriliyor olması. Bunu kabul etmem mümkün değil."
"Elinde yaralayıcı bir alet olsaydı..."

"Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum; o esnada sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde yaralayıcı bir alet olsaydı. Onlar ya da hakem, herhangi biri sakatlansaydı insanlar bana yine ceza mı vereceklerdi? Bazıları daha fazla ceza almam gerektiğini söylüyor. Gerçekten bu yaşansaydı ben ceza alacak mıydım? Bu tür kararlar Türk futboluna zarar veriyor."

"Kendimi savunmamam izin verilmedi"

"Tahkim Kurulu'nda kendimi savunmak istedim. Kulüp olarak böyle bir talepte bulunduk ancak maalesef buna da izin verilmedi."
"Güvensizlik yaşıyoruz"

"Aldığım cezayı ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı bir gerçek. Ailem ve ben bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlik yaşıyoruz. Sonuçta rakip takımın aldığı cezalar da ortada."
"Her şeyimi bu ülkeye borçluyum"

"Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren ülke. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere tüm taraftarları ve insanları çok seviyorum. Geldiğimden beri her şeyimi vererek yaşıyorum. Yaşanan bu adaletsizlik benim üzerimde belirli üzüntüler yaratıyor."
"6 yılda sadece 2 kırmızı gördüm"

"6 yılda yalnızca 2 kırmızı kart gördüm. İkisi de VAR kararıyla oldu. Ben sahada asla kasti olarak rakibine şiddet uygulayan bir insan değilim. Ben sahada takımımı ve takım arkadaşlarımı koruyorum. Bu olayların karakterimin önüne geçmesini istemiyorum."
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