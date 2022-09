Bakan Varank: Türkiye 'Resesyona girecek' diyenlere inat büyümeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Büyümenin büyük bir kısmının sanayi sektöründen geldiğini belirterek Türkiye'de yatırım yok denilince Bilecik'ten ses geliyor. Türkiye üreterek büyüyen bir ülke haline gelecek" ifadelerinde bulundu."TÜRKİYE, 'RESESYONA GİRECEK' DİYENLERE İNAT BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmada, gruba ait seramik üretim fabrikasının 7'ye, vitrifiye fabrika sayısının ise 5'e çıkacağını söyledi. Girişimcinin havayı iyi kokladığını vurgulayan Varank, "Ağustos ayında 21 milyar doların üzerindeki ihracat rakamıyla tarihi bir eşiği daha geçtik. 12 aylık ihracat 250 milyar doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 10,3'e geriledi. Bu arada bir güzel haber de büyüme rakamlarından geldi. Türkiye, 'Resesyona girecek' diyenlere inat büyümeye devam ediyor. Hamdolsun 7 çeyrektir devam eden büyüme zincirine bir halka daha eklendi" dedi."ŞU ANDA DOLULUK ORANLARI HER GEÇEN GÜN ARTAN 341 OSB'MİZ VAR"Makine ve teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 17,8'lik artışla güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Varank, sözlerine şöyle devam etti:"'Fabrika yok, üretim yok' diyenlere sesleniyorum. Allah aşkına bir sorun kendinize. Durum dediğiniz gibiyse bu makine ve teçhizat yatırımları nasıl artıyor? Cevabı bilmiyorsa ben söyleyeyim. Ülkemizin dört bir tarafındaki müteşebbisler harıl harıl kapasite artıracak yatırımlar yapıyorlar da ondan. İnanın yatırımcılarımız yer bulmakta zorlanıp her gün kapımızı çalıyor. Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB'miz var. Bunun yanında Edirne'den Diyarbakır'a, Samsun'dan Adana'ya 44 yeni OSB için yer seçim çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca birçok bölgede ilave alan çalışmaları var.""ŞU ANDA SERAMİK ALANINDAKİ 6 FABRİKASINDA 45 MİLYON METREKARELİK ÜRETİM HACMİNE SAHİP"Bakan Varank, Osmaneli OSB'nin sınırlarına ilave edilmesi talep edilen yaklaşık 199 hektar alanın yer seçim çalışmalarını tamamlayıp ilgili taraflara bildirdiklerini anlatarak, "Akgün Şirketler Grubunun 5 binin üzerinde çalışanı var. 1925 yılında tuğla üretimiyle yazmaya başladıkları başarı hikayesi, bugün tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda seramik alanındaki 6 fabrikasında 45 milyon metrekarelik üretim hacmine sahip. Yapılan üretiminin yaklaşık yüzde 50'si, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 54 ülkeye ihraç ediliyor. Aynı şekilde vitrifiye alanındaki 4 fabrikasıyla sektörün önemli üreticilerinden biri durumunda. Bugün temelini attığımız seramik ve vitrifiye fabrikalarının ilk etap yatırım bedeli 100 milyon dolar. İkinci etap yatırımlarıyla beraber bu miktar 160 milyon doları aşacak. Üretimin yüzde 60'ı ihraç edilecek. İstihdam, öncelikli olarak 500'e, sonrasında bine ulaşacak" dedi."BİRİLERİ OSMANLI İLE CUMHURİYET'İ KAVGA ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR"Bakan Varank, 4 gün önce Bilecik'in kurtuluşunun kutlandığını, dün de İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü. Bilmiyorum oradaki törenlere bakma fırsatınız oldu mu? Oradaki törenlerde ilin belediye başkanı çıktı. 10 dakika konuşma yaptı. 9 Eylül yani İzmir'in Yunan mezaliminden, Yunan işgalinden kurtuluşuyla ilgili bir konuşma yaptı ama 10 dakika boyunca bir kere bile Yunan'dan bahsetmedi, Yunanistan'dan bahsetmedi.Değerli kardeşlerim, işte bunun şuurunda olmamız lazım. Burası Osmanlı'nın kurulduğu topraklar. Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'in toprakları. Birileri Osmanlı ile Cumhuriyet'i kavga ettirmeye çalışıyor. İşte birileri o kavgayı başardığında Yunan gelip sizin ülkenizi işgal ediyor. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Bin yıldır bu topraklarda beraber olarak bu mücadeleyi verdik. İşte hep beraber bu mücadeleyi de vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlık. Türkiye'nin geleceği gerçekten parlak" ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.