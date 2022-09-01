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Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Tepki yağıyor, suç duyurusunda bulunuldu!

Yıllardır alevi deyişleriyle Alevilerin ekmeğini yiyen ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye yönelik hadsiz ifadeleri büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çirkin sözlerin ardından vatandaşlardan da Musa Eroğlu'na tepki yağdı.

Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Tepki yağıyor, suç duyurusunda bulunuldu!
Ekleme: 1.09.2022 - 00:46 Güncelleme: 1.09.2022 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Tepki yağıyor, suç duyurusunda bulunuldu!
Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu izleyenlerin tepkisini çekti. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) amcasının oğlu ve damadı, ilmin kapısı Hz Ali'ye yönelik alçak ifadeler kullandı.

Musa Eroğlu'na Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle vatandaşlardan sert tepki geldi. Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi.

HZ. ALİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİNİ DALGA KONUSU YAPTI

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu iddia eden Musa Eroğlu, 'Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir.'dedi.

Eroğlu, Hz. Ali'nin Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle şehit edilmesini dalga konusu yaptı.

Musa Eroğlu konuya ilişkin, 'Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g. bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın.' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Eroğlu'nun milli ve dini inancımıza yönelik hakareti ile alaycı tavrı, sosyal medyada vatandaşlardan tepki çekti. Cumhuriyet başsavcılığına çağrıda bulunan vatandaşlar, Musa Eroğlu için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Tepki yağıyor, suç duyurusunda bulunuldu!

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Alevi derneklerinden Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, ünlü türkücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

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