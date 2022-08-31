Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı

18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast ile hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturması devam ediyor.9 Haziran 2022'de Necip Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.Yurt dışında olduğu değerlendirilen firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldığı dönemde, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldığı iddia edildi.Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Bir dönem MİT Müsteşarlığı için de adı geçen Göktaş 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.2009 yılında Ergenekon'dan gözaltına alındı, hapis yattı. Göktaş 2015 yılında Ergenekon davalarında sürecin değişmesi ile birlikte serbest bırakıldı.