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Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 30 Ağustos programında konuşmasının ardından fenalaşarak ambulansla kaldırıldığı hastanede Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz yaşamını yitirdi.

Ekleme: 31.08.2022 - 16:03 Güncelleme: 31.08.2022 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 30 Ağustos programında konuşmasının ardından fenalaşarak ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, dünyanın en yaşlı gazisi merhum Hüseyin Kaçmaz'ın (110) oğlu, Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz (85), Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesinde bulunan Bozhane Caminde kılınan öğlen namazına müteakip cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi mezarlığında babasının yanına defnedildi.



Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, Erdemir Genel Müdürü İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti önceki dönem milletvekili Fazlı Erdoğan ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.



Kdz. Ereğli İlçesindeki Bozhane Camisinde kılınan Cenaze namazına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kaçmaz'ın ablasının elini öptü, aile yakınlarına taziyede bulundu.



Bakan Kasapoğlu, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada, Merhum Kaçmaz ile bir gün önce Zafertepe'deki Zafer Bayramı kutlamalarında birlikte olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Hatta birkaç kez de ayaküstü de olsa hasbihal etme imkanımız oldu. Çok anlamlı bir zamanda, çok anlamlı bir mekan ve günde ilahi emre tabii olarak son nefesini teslim etti. Turgut Amca bizim gençlik faaliyetlerimizde, nerede olursak olalım, dün Zafertepe'de beraberdik. Sabahleyin yine gençlerle hasbihal etti. Gençlere bir konuşma yaptı. Ondan önce Çanakkale'de beraberdik. Gerek Çanakkale'deki törenlerimizde, ondan öncesinde köprü açılışında, Sarıkamış'ta... Nerede gençlik varsa, nerede vatan aşkını ortaya koyan bir çalışma varsa coşkusuyla, heyecanıyla yüreğiyle oradaydı. En son dün Zafertepe'de idik. Bugün Bozhane Camisi'ndeyiz. Takdir-i ilahi. Rabbim mekanını cennet eylesin. O bize bir hayat çizgisini gösterdi aslında. Turgut Amca'yı pek çoğumuz bu vesilelerle tanımış olduk. Son nefese kadar insanın yüreğinin vatan aşkıyla çarpmasıdır, Turgut Amca'nın bizlere gösterdiği en somut en yakın derslerden bir tanesi bu. Biz bugün ondan bir emaneti teslim alacağız. Bu vatanı elbette birlikte koruyacağız ama her şeyden önce son nefesimize kadar yüreğimiz, kalbimiz vatan aşkıyla çarpacak. Biz kendisini hep bu anlamda en önde gördük. Fedakarca koşuştururken gördük. Onda ne hakkımız olabilir ama tabii ki zikretmemiz gerekiyor ne varsa hakkımız hukukumuz helali hoş olsun. Rabbim ahirette, cennetinde bizleri burada nasıl buluşturduysa tüm geçmişlerimizle buluştursun"

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