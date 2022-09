Beykoz'da denizde can pazarı: Dokuz kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtını bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda çevredeki balıkçı tekneleri yardıma giderek, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizdekiler teknelere çıkarılarak kurtarılırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay geçen pazar akşam saatlerinde Riva'da meydana geldi. İddiaya göre denize açılan ve içinde bir aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu.İstanbul Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtını bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda çevredeki balıkçı tekneleri yardıma giderek, denizdekilere ip ve can simidi attı.Denizdekiler teknelere çıkarılarak kurtarılırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı. Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı.Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu. Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı.Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı.Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.