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Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Kan donduran olay geçen yıl Çorum'da yaşandı. Kale surundan düşen şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) ölümüyle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan anne Meşhure Arık (45), "Eşimle tartıştık bana vurdu. 'Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at' dedi. 'Bunu nasıl yaparım ben bir anneyim' dedim. Eşim zorla hap içirdi. O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, kendimi kaybettim. Orada neler oldu, nasıl oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum" diye konuştu. Detaylar kan dondurdu…

Ekleme: 3.07.2022 - 15:03 Güncelleme: 3.07.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!
Tüyleri diken diken eden olay geçen yıl 22 Mayıs'ta, ilçedeki İskilip Kalesi'nde yaşandı. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Polis tarafından kale civarında gözaltına alınan Meşhure Arık, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Otopsinin ardından Ferdi Arık'ın cenazesi de, ilçede toprağa verildi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlan soruşturma kapsamında tutuklu Meşhure Arık hakkında 'altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, eşi Cebrail Arık hakkında da 'altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan iddianame düzenlendi. Çorum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1'i tutuklu 2 sanığın, yargılanmasına başlandı. Duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

'HATIRLAMIYORUM...'

Savcılık sorgusunda 'Oğlum, ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim' diyen tutuklu sanık Meşhure Arık, hakim karşısındaki ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi. Arık savunmasında 'Olay günü eşime 'Oğlumuzu bir hastaneye götürelim' dedim. Eşim de bana 'Götüremem, gidip de ne fayda görüyoruz ki' dedi. Sonra eşimle tartıştık ve bana vurdu. Ben ağlamaya başladım. 'Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at' dedi. Ben de 'Bunu nasıl yaparım ben bir anneyim' dedim. Bu sırada bana eşim, zorla hap içirdi. Oğlumla birlikte evden çıkıp kaleye gittik, ben bir anne olarak hiçbir zaman oğluma zarar vermek istemem, orada kendimi kaybettim, ne olduğunu, nasıl olduğunu hatırlamıyorum' dedi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

İSTEDİĞİN OLDU DEDİM

Olay sonrasını anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Meşhure Arık, 'Çok pişmanım. Sonra eşim beni aradı 'Ne yaptın' diye sordu. Ben de 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedim. Eve geldim, ben oğlum eve gelecek diye bekliyordum. Evdeki kızıma sarılıp ağladım, sonra eşim eve geldi ve bana 'ne yaptın' diye sordu. Ben de 'neden soruyorsun istediğin oldu' dedim. Sonra polisler geldi karakola götürdüler. Hatta eşim bana 'ismimi sakın kimseye söyleme bitersin' diyerek tehdit etti. Çocuğumu çok seviyordum onu hep öper koklardım. O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, orada neler oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum' diye konuştu.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Tutuksuz yargılanan Cebrail Arık ise 'Eşim yalan söylüyor, beni hep suçluyor ve suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimin dediği gibi sabah tartışma falan da olmadı ve hap falan da vermedim. Eve geldiğimde çocuğum yoktu, sonra ben emniyeti aradım ve oğlumun evde olmadığını söyledim. Zaman zaman da evden kaçıyordu. Oğlumun kaleden düştüğünü ben emniyette öğrendim. Yine söylüyorum ben eşimin söylediklerinin hiçbirisini kabul etmiyorum' dedi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

KADIN TEKME ATTI

Arık çiftinin çocuklarının da arasında bulunduğu 8 tanığın dinlendiği duruşma sırasında olayı yakından gören B.K., isimli yaşlı kadın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada gördüklerini anlattı.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

B.K., 'Evimin balkonunda oturup yemek yiyordum. Kayalığın tam uç kısmında iki kişi vardı. Kadın arkada çocuk öndeydi, kadın ayağı ile çocuğa tekme attı. Çocuk kayalıklara çarparak aşağıya düştü. Kadın arkasına bakmadan uzaklaştı' dedi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Meşhure Arık'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi

'GERÇEK SUÇLULAR CEZASINI ALACAK'

Cebrail Arık'ın avukatı Yaşar Anaç da duruşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Tanıklar dinlendi, yargılama devam ediyor. İnşallah, adaletin tecelli edeceğini ve gerçek suçluların cezasını alacağını düşünüyoruz' diye konuştu...
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