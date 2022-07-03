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Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

Milletin iradesine sahip çıkmak için hain kurşunlara canını siper eden 251 şehit için Vatan Koşusu düzenlendi. Her bir şehidin ayrı ayrı isimlerinin yer aldığı tişörtleri üzerlerine geçiren 251 sporcu Çengelköy’den Şehitler Makamı’na taşıdıkları demokrasi meşalesi al bayrağı şehit yakını iki kız çocuğuna teslim etti. ayrak devir teslim töreniyle şehit yurttaşlar anıldı.

Ekleme: 3.07.2022 - 14:11 Güncelleme: 3.07.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!
15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıkmak uğruna meydanlardaki demokrasi savaşında can veren 251 yurttaş için Vatan Koşusu düzenlendi. 15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı [TÜGVA) ve Öncü Spor Kulübü ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen sembolik koşuya aralarında milli atletlerin de bulunduğu 251 sporcu katıldı.

Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

TAKIM ELBİSESİYLE KOŞTU

Her bir şehidin ayrı ayrı isimlerinin yer aldığı tişörtleri üzerlerine geçiren sporcular, Çengelköy Şehitler Çeşmesi'nden Beylerbeyi Parkı'na oradan da ellerinde al bayraklarla Şehitler Makamı'na koştu. İstanbul Vali Yardımcısı Abdullah İnan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve Fenerbahçe antrenörü İsmail Kartal da 3 kilometrelik koşuda ter döktü. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un takım elbiseyle koşması ise dikkat çekti.

Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

AL BAYRAĞI ŞEHİT YAKINLARINA TESLİM ETTİLER

Sporcular ellerinde taşıdıkları demokrasi meşalesi al bayrağını Şehitler Makamı'nında bulunan Şehit Mahir Ayabak'ın ablası Zehra Ayabak ve Şehit Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş'a teslim etti. Ayabak ve Sertbaş ise bayrağı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e verdi. Bayrak teslim töreninin ardından koşuda yer alan milli sporculara madalya verildi.

Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

HER ADIMINDA ONUR VE GURUR DUYDUK

Koşuda yer alan milli atlet 20 yaşındaki Tamer Sakar: Bugün çok anlamlı, sembolik bir koşu için bir araya geldik. Bugüne kadar birçok arenada koştum ama bu koşu bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. Şehitlerimiz için koştuk, koşumuzu onlara armağan etmek istedik.

19 yaşındaki milli atlet Hanife Tüfekçi: Ellerimizde al bayraklarla Şehitler Makamı'na koştuk. Bu sıradan bir koşu değildi bizim için, gerçekten çok farklı çok anlamlıydı. Her adımda onur ve gurur duyduğumuz bir koşu oldu.

Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

ŞEHİTLER MAKAMI GURUR KAYNAĞI

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: Vatan Koşusu, yalnız 15 Temmuz değil bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi anmak adına yapılan bir etkinlik.

Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek: Üsküdar; Çengelköy, Köprü ve diğer mekanlarıyla, o gece canıyla, kanıyla bu işe dur diyen yerlerden. Şehitler makamına ev sahipliği yapmanın da bizim için ayrı bir gurur olduğunu düşünüyorum.

Demokrasi şehitleri için koştular! 251 şehit uğruna vatan koşusu!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Vatanımız, bayrağımız, değerlerimiz ve demokrasimiz için canını seve seve hiçe saymış aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad etmek, milli hafızamızı canlı tutmak için ter döktük bugün.
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