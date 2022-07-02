Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.Rapora göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.Bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceyi göreceği kaydedildi.Öte yandan, Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, nem oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü.Sıcaklığın yüksek olmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzdü.Güneşlenen vatandaşlar ve turistlerden bazıları su sporları yaptı bazıları da kitap okudu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise denizde eğlenceli anlar yaşadı.İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.BALIKESİR 19°C, 32°CAz bulutluEDİRNE 19°C, 35°CAz bulutluİSTANBUL 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ 23°C, 38°CAz bulutluİZMİR 26°C, 38°CAz bulutlu ve açıkKÜTAHYA 15°C, 27°CAz bulutluMUĞLA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 26°C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 17°C, 32°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA 14°C, 27°CAz bulutluESKİŞEHİR 14°C, 29°CAz bulutluKONYA 14°C, 28°CAz bulutluYOZGAT 10°C, 22°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 17°C, 25°CAz bulutluKASTAMONU 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 14°C, 25°CParçalı bulutluÇORUM 11°C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.ERZURUM 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluKARS 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 31°CAz bulutluVAN 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 21°C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 37°CAz bulutlu ve açıkKaradeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğleden sonra 3,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, Güney Ege'nin güneyi güneydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m; Görüş: İyi.