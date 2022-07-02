Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haav durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceği ve bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Peki önümüzdeki hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceyi göreceği kaydedildi.
ANTALYA'DA SAHİLLER DOLDU TAŞTI
Öte yandan, Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, nem oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü.
Sıcaklığın yüksek olmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzdü.
Güneşlenen vatandaşlar ve turistlerden bazıları su sporları yaptı bazıları da kitap okudu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise denizde eğlenceli anlar yaşadı.
İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu:
3 Temmuz Pazar
4 Temmuz Pazartesi
5 Temmuz Salı
6 Temmuz Çarşamba
7 Temmuz Perşembe
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 32°C
Az bulutlu
EDİRNE 19°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 14°C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT 10°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 31°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğleden sonra 3,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, Güney Ege'nin güneyi güneydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m; Görüş: İyi.