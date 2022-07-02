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Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haav durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceği ve bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Peki önümüzdeki hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Ekleme: 2.07.2022 - 22:11 Güncelleme: 2.07.2022 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceyi göreceği kaydedildi.

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

ANTALYA'DA SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Öte yandan, Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, nem oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü.

Sıcaklığın yüksek olmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzdü.

Güneşlenen vatandaşlar ve turistlerden bazıları su sporları yaptı bazıları da kitap okudu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise denizde eğlenceli anlar yaşadı.

İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu:

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

3 Temmuz Pazar

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

4 Temmuz Pazartesi

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

5 Temmuz Salı

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

6 Temmuz Çarşamba

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

7 Temmuz Perşembe

 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 32°C

Az bulutlu

EDİRNE 19°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 32°C

Az bulutlu

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 14°C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT 10°C, 22°C

Az bulutlu

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğleden sonra 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, Güney Ege'nin güneyi güneydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

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Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

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