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Hong Kong’da fırtına felaketi! Dev gemi ikiye ayrıldı!

Hong Kong’da yaşanan şiddetli Chaba Fırtınası, denizde felakete neden oldu. Fırtına nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı. Arama kurtarmalarının yapıldığı olayda onlarca kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Ekleme: 2.07.2022 - 16:01 Güncelleme: 2.07.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Hong Kong’da fırtına felaketi! Dev gemi ikiye ayrıldı!Hong Kong'ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü.

ONLARCA KİŞİ KAYIP

Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.


Hong Kong'ta Chaba Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.
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