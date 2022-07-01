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Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

FIFA, yarı otomatik ofsayt sisteminin 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.

Ekleme: 1.07.2022 - 13:58 Güncelleme: 1.07.2022 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada kullanılacak yeni sistemi duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin turnuva boyunca kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu sistemin video hakemlere daha fazla yardımcı olacağı ve karar verme sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

12 kamerayla futbolcular izlenecek

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda, VAR sistemi ilk kez uygulanmıştı.
Açıklamada, yarı otomatik ofsayt sistemine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.

'Var sisteminin gelişmesine yardımcı olacak'

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamasında, 'FIFA, 2018'de Dünya Kupası'nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak.' ifadelerini kullandı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise şunları söyledi: 'VAR, futbola çok olumlu bir etki yaptı ve çok sayıda hatanın önüne geçti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de bunu daha ileriye taşıyacağını inanıyoruz.'

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