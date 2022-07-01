Artvin'de heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var...

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

Artvin'in Kelampaşa ilçiesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede yol ulaşıma kapatılırken ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.



Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var | Video





Artvin'de meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı...



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