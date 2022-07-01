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Artvin'de heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var...

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

Ekleme: 1.07.2022 - 09:05 Güncelleme: 1.07.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Artvin'in Kelampaşa ilçiesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede yol ulaşıma kapatılırken ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var | Video


Artvin'de meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı...

Ayrıntılar geliyor...
Artvin'de heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var...
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