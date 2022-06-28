TBMM Başkanı Şentop'tan Cüneyt Arkın için taziye mesajı...

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan bizim kahramanlarımızı canlandırdığı filmleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Şentop, usta oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır'ı da arayarak taziye dileklerini iletti. Meclis Başkanı Şentop, yaptığı telefon görüşmesinde Cüneyt Arkın'ın ailesine sabır ve metanet temennisinde bulundu.