Türk Kriminal İnceleme ekiplerinden Interpol'e parmak ısırtan başarı

Kimliklendirme Konferansı'na Türkiye'den ABD'ye, İtalya'dan Brezilya'ya Almanya'dan Avustralya'ya kadar 59 üye ülkenin kolluk birimi temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme birimini kurdu. Son iki yılda 69 ayrı üye ülkenin mahkemelerinden bin 775 şüphelinin kimlik tespiti, parmak izi ve fotoğraf verisini talep eden ve entegrasyon sayesinde terörden aranan 331 şüphelinin yakalanması sağlayan kurum, gururumuz oldu. Ayrıca konferansa katılan ülke temsilcileri, Afet Kriminal İnceleme Birimi'nin başarısından dolayı ortak tatbikat yapmak istediklerini dile getirdi.ORTAK TATBİKAT İÇİN SIRAYA GİRDİLERTürkiye'deki Afet Kriminal İnceleme faaliyetlerini inceleyen birçok ülkenin temsilcisi hayranlıklarını dile getirdi. Henüz üç yıllık mazisi olan Türk AKİ'sinin bilim ve teknolojiyi etkin kullanması yerli araç, gereç ve bilişim sistemleri kullanılarak verimli ve etkili çalışmalar sergilemesi büyük övgü topladı. Özellikle Afet sonrası yaşanabilecek suç olaylarına ilişkin de saha da etkin ve verimli bir çalışma sergileyerek soruşturmacı birimlere de destek verme özelliği gösteren Türk AKİ'siyle birçok ülke ortak tatbikatlar gerçekleşmek için temasa geçti.INTERPOL'ÜN EN BÜYÜK İŞ ORTAĞI KRİMİNALKriminal Daire Başkanlığı İnterpol'de sadece Afet Kriminal İnceleme 'deki kimliklendirme çalışmalarıyla etkin değil. Suç işledikten sonra Türkiye'ye ya da Türkiye üzerinden kaçan faillerin yakalanmasında da büyük rol üstleniyor. Öyle ki üye ülkeler tarafından Türkiye'ye gönderilen parmak izleri ve benzeri deliller Kriminal laboratuvarlarında şüphelilerle eşleştiriliyor.TERÖR SUÇLARINDAN ARANAN 331 KİŞİ YAKALANDIİnterpol'ün de aradığı birçok fail veri entegrasyonu sayesinde yakalanmasını sağladı. Sadece son iki yılda 69 ayrı üye ülkenin mahkemelerinden bin 775 şüphelinin kimlik tespiti, parmak izi ve fotoğraf verisi talep edildi. Entegrasyon sayesinde bu kişilerden bin 339'u yakalandı. Tespitler sonrası yakalanan şüphelilerden 1335'i cinayet, cinsel suçlar, organize suç örgütü, sahtecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi asayiş suçlarından uluslararası çapta aranıyordu. Geriye kalan 331 şüpheliyse İnterpol ülkelerince terör suçlamasıyla aranmaktaydı.DEPREM, PATLAMA, YANGIN VE SELDE İNCELEMELERDE BULUNDUEmniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve uluslararası arenada Disaster Victim Identification (DVI) olarak bilinen Afet Kriminal İnceleme'nin Türkiye'deki kısa adı AKİ, ilgi alanı özetle deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması ve benzeri doğal afetlerdir. Bunun yanı sıra uçak, tren, metro ve maden gibi kazaların yanı sıra büyük çaplı patlamalarda da harekete geçer. AKİ biriminin amacı afet bölgesinde hayatını kaybeden afetzedelerin kimliğini ve ölüm nedenini tam tespit etmektir. Bölgede yapılan saha çalışmalarında elde edilen veriler hem afetzedenin yakınları hem de ilgili birimlerle paylaşıyor.Afet Kriminal İnceleme özellikle Elazığ Depremi, Sakarya Hendek'teki patlama, İzmir Depremi, Akdeniz bölgesindeki yangınlar ve Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketlerinde etkin bir şekilde çalıştı. Yine bu kapsamda Afet olaylarında Kriminal İnceleme araçları ile birlikte entegre olarak çalışmaya başlayan Olay Yeri İnceleme araçları da görevine başladı.