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İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından NATO'ya üye olmaya karar veren İsveç ve Finlandiya'dan dikkat çeken haberler gelmeyi sürdürüyor. Bir yanda terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh skandalı, diğer yanda YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin...

İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!
Ekleme: 23.06.2022 - 13:14 Güncelleme: 23.06.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

NATO'ya böyle mi girecekler? YPG elebaşı Mazlum Kobani İsveç televizyonunda konuştu!

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

'DESTEK DEVAM ETMELİ' DEDİ

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, 'İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini' kaydetti.

İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı. Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yanda İsveç'te , terör örgütü PKK/YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in skandalları sürüyor. Kakabaveh, 1 haftadır hükümet ve muhalefet partilerinin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe taslaklarına destek vermeyerek meclisi tıkamıştı.

İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

Kakabaveh, son güne kadar Türkiye ile NATO müzakerelerinden dolayı hükümetin yasasına destek vermeyeceğini söylüyordu. Meclis Başkanı Andreas Norlen ise yasa bir daha kabul edilmezse, hükümet ve muhalefetin hazırladığı taslaklar arasında kura çekeceğini belirtmişti. Bunun üzerine siyasi kaos çıkarmakla suçlanan Kakabaveh, geri adım atarak son anda hükümet lehine oy kullandı.

Kakabaveh, 15 Haziran'da yapılan oylamada ise ek bütçenin meclisten geçmesini engellemişti.

İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere durdurulmasını isteyen Kakabaveh, Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda her iki taraf içinde aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulunmuştu.

Ülkede geçtiğimiz günlerde ise PKK ve Öcalan propagandası yapılmıştı.
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