İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, 'İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini' kaydetti.SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı. Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor.' ifadelerini kullanmıştı.Öte yanda İsveç'te , terör örgütü PKK/YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in skandalları sürüyor. Kakabaveh, 1 haftadır hükümet ve muhalefet partilerinin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe taslaklarına destek vermeyerek meclisi tıkamıştı.Kakabaveh, son güne kadar Türkiye ile NATO müzakerelerinden dolayı hükümetin yasasına destek vermeyeceğini söylüyordu. Meclis Başkanı Andreas Norlen ise yasa bir daha kabul edilmezse, hükümet ve muhalefetin hazırladığı taslaklar arasında kura çekeceğini belirtmişti. Bunun üzerine siyasi kaos çıkarmakla suçlanan Kakabaveh, geri adım atarak son anda hükümet lehine oy kullandı.Kakabaveh, 15 Haziran'da yapılan oylamada ise ek bütçenin meclisten geçmesini engellemişti.NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere durdurulmasını isteyen Kakabaveh, Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda her iki taraf içinde aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulunmuştu.Ülkede geçtiğimiz günlerde ise PKK ve Öcalan propagandası yapılmıştı.