Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor

Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek 5'inci harekat için artık hazırlıklar tamamlandı, gözler Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimata çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2 bin Suriye Milli Ordusu askeri de destek verecek. Operasyonda ilk hedefin Tel Rıfat olması bekleniyor. Tel Rıfat'ın yanı sıra Münbiç de TSK'nın radarında. Bu iki bölgeden sonra, Ayn-El Arab da (Kobani) temizlenirse sınırdaki güvenlik hattı tamamlanmış olacak.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 5'inci kez harekat hazırlığı yapılıyor. Daha önce Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını başarı ile gerçekleştiren Türkiye'nin 5'inci harekatta ilk hedefi Tel Rıfat olacak. Başkan Erdoğan, Tel Rıfat'ın yanı sıra Münbiç'in de terörden temizleneceğini duyurdu. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn-El Arab'ın terörden temizlenmesi Türkiye'nin sınır güvenliği açısından stratejik öneme sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son hazırlıklarını da tamamlarken, Suriye Milli Ordusu da 2 bin askerle desteğe hazırlanıyor. İşte Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon öncesi son durum ve stratejik öneme sahip noktalar...



SURİYE'YE 5'İNCİ HAREKAT



Suriye'ye 5'inci harekat için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimata çevrildi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu askerleri eller tetikte gelecek emri bekliyor. Mehmetçik, sahadan aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda operasyonun planlamasını tamamladı.



BAŞKAN ERDOĞAN İLK HEDEFLERİ DUYURDU: MÜNBİÇ VE TEL RIFAT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlenecek oprasyona ilişkin en net açıklamasını yaptı. Erdoğan, operasyonla 30 kilometre derinlik hedefine ulaşılacağını belirtti, öncelikli hedeflerin Münbiç ve Tel Rıfat olduğunu söyledi.



Erdoğan, "İşte buradan bir kez daha tekrar ediyorum; güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz." ifadelerini kulladı.



OPERASYON İÇİN KRİTİK NOKTA: MARE



Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası ilk operasyonun Tel Rıfat üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Şeyh İsa Köyü çevresinde yuvalanan teröristler, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare'ye sık sık taciz atışları yapıyordu. Birkaç gündür bölgede fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor.



Suriye Milli Ordusu, teröristlerin kontrolündeki Şeyh İsa'ya 1 kilometre mesafe bulunan Mare'de siperleri kazdı, son hazırlıklarını da tamamladı. Teröristlerin çıplak gözle görülebildiği bölge, operasyonun talimatı ile ilk çıkarmanın olabileceği yerler arasında...



Mare, operasyon için en kritik nokta olarak dikkat çekiyor.



TEL RIFAT VE MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?



Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırdığı bölgelerde istikrarı ve güvenliği sağladı. Sınır güvenliği sağlanırken, terör koridoru da parçalandı. Harekat bölgelerinin bütünlüğünü Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn-El Arab bozuyor. Bu 3 noktada terör örgütü YPG/PKK bulunuyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine buralardan sık sık sızma girişimi ve taciz atışları gerçekleştiriliyor.



Türkiye, Tel Rıfat ve Münbiç'in yanı sıra Ayn-El Arab'da da güvenliği sağladığı takdirde sınırdaki harekat bölgeleri tamamen birleşecek ve teröristler sınırdan en az 30 kilometre uzakta tutulacak. Bu da olası saldırıları engelleyecek.



1 MİLYON SURİYELİ BURALARA YERLEŞTİRİLECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine döndürüleceğini, harekat ile temizlenecek bölgelerin ihya edileceğini ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda Münbiç ve Tel Rıfat bu nedenle de oldukça önemli. Buralar ihya edildikten sonra 1 milyon Suriyeli buralara yerleştirilecek.



