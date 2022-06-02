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20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı, platformun kurucuları ortadan kayboldu. Yatırımcılar suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 2.06.2022 - 11:49 Güncelleme: 2.06.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!
Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı.

Platformun kurucuları ortadan kayboldu. Yatırımcılar suç duyurusunda bulundu.

Hesapları çekim işlemlerine kapattılar. Sırra kadem bastılar.

Mağdur yatırımcı, “Normalde akşamları karları çekebiliyorduk. Baktım akşam kar yatmış fakat çekme işlemini yapamıyorum. Parça parça olmakla birlikte 12 bin dolar kadar yatırmıştık maalesef' dedi.

Kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçen yabancı sermayeli HUMEX isimli kripto para borsası, yüksek kar marjı vaat ederek günden güne kullanıcı sayısını artırdı.

Avukat Mehmet Tufak Koçak, 'Humingbırd teknoloji yatırım şirketi ülkemizde 2021 yılında faaliyete geçmiş bir şirkettir. Yaklaşık yirmi milyon dolarlık bir yatırımla türkiye'ye geldiklerini söyleseler de ticaret sicilinden anlıyoruz ki yüz bin Türk lirası kadar bir sermayeleri var' bilgilerini verdi.

Platformun kurucusu Franko Çonk Enrikuez ‘in ve CEO'su Tank Kaiçe'nin 20 milyon dolarla yurtdışına kaçtıkları öne sürülüyor. Çinli yöneticinin kendi ülkesinde dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve bu nedenle Malezya vatandaşlığına geçtiği de iddialar arasında.

Mağdur çalışan, 'Öğlen molasından sonra şirkete döndük arkadaşlarımla birlikte bir gerginlik sezdik. Fakat hiç beklemediğimiz için hala daha olumlu düşünmeye devam ettik. Yaklaşık bir saat kadar bir süreç geçti. Ve ondan sonra artık gitmiş olabilecekleri durumunu düşünmeye başladık' diye konuştu.

Avukat Koçak, 'İki bin, iki bin beş yüz kadar mağdur söz konu. Şirket çalışanlarıyla beraber iki bin altı yüz rakamına ulaşmış oluyoruz. Halihazırda eğer yatırımı devam eden varsa şu an para çekmeleri imkansız. Para çekimine kapalı sistem' dedi.

Mağdur yatırımcı, 'Bir tanıdık vasıtasıyla duydum açıkçası. Duyduğumda da çok kar elde edebileceğimi düşündüm. Bunun üstüne de kredi çektim. Ev kredisine de girmiştik. Maalesef ki şu an ne bu krediyi ödeyebilecek durumdayım ne de çektiğim ev kredisini ödeyebilecek durumdayım' ifadelerine yer verdi.

Mağdur çalışan, 'Bizler hiçbirimiz maaşımızı almadık. Hiçbir hakkımızı alamadık. Zaten maaş gününde gittiler. Hiçbir hakkımız yok şu an. Yani biz de aslında herkes kadar mağduruz' şeklinde konuştu.

Hem yatırımcıların hem de çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
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