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Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ni basan akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’ne baskın düzenlediği ve bazı evrakları gasp ettiği iddia edilen 4 akademisyenin soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın, Kandilli Kampüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde olmasını fırsat bilen Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay, üniversitenin ana kampüsünde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına baskın düzenlemişti.

Ekleme: 16.06.2022 - 20:21 Güncelleme: 16.06.2022 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ni basan akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı!
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ne baskın düzenlediği ve bazı evrakları gasp ettiği iddia edilen 4 akademisyenin soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin başlattığı soruşturma kapsamında Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay'ın 2547 sayılı kanunun 53/b maddesi uyarınca görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İbrahim Semiz

KURUMSAL MAİL YETKİSİZ ŞEKİLDE KULLANILDI
Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsal mailinin bilgi işlemdeki bir personel tarafından yetkisiz şekilde kullanıldığı ve tüm kurum personeline propaganda amaçlı paylaşımda bulunulduğu tespit edildi.

Yavuz AKPINAR
Sabah'ın haberine göre, söz konusu kişinin soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun doktora öğrencisi de olduğu bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin üniversitenin veri ve bilgi işlem güvenliğini tehlikeye düşüren olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Söz konusu eylemin 'siber suç' kapsamına girdiği değerlendiriliyor. Üniversite yönetiminin soruşturmanın ardından ilgili personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Emre Otay
Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun doktora öğrencisi olan kişinin, Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nde kurumsal maillere sızması ve veri güvenliğini ihlal etmesi dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nde görevli personelin öğretim üyeleriyle ilişkisi mercek altına alındı. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 30 BİN DOLARLIK İHALE
Kurum içi evrakları gasp ettiği gerekçesiyle soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun, babası ve iki akademisyenin ortak olduğu firmayla Boğaziçi Üniversitesi'nden 2 seferde 20 bin ve 10 bin dolarlık iş aldığı belirlendi. Usülsüz bir şekilde, ihale yapılmaksızın gerçekleşen bu alımların bugünkü değerinin yarım milyonun üzerinde olduğu ifade ediliyor.



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