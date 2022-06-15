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Milli Savunma Bakani Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ile Görüstü

Milli Savunma Bakani Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahi’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüstü.

Ekleme: 15.06.2022 - 21:21 Güncelleme: 15.06.2022 - 21:51 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakani Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ile Görüstü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. NATO Karargahı'nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşen Akar daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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