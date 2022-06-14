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Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...

Çalışanları, emeklileri ek zam heyecanı sardı. Memurlara ve emeklilere Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme beklenirken, asgari ücrette ve ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da merak ediliyor.

Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...
Ekleme: 14.06.2022 - 10:18 Güncelleme: 14.06.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...
Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı olacak.

Memurların, emeklilerin maaşları değişecek. Bu artışların yanı sıra ek zam beklentileri de bulunuyor.

Memurlara ve emeklilere Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme yapılması beklenirken, asgari ücretlileri de ara zam heyecanı sarmış durumda. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesinde de tutarın değişip değişmeyeceği merak ediliyor.
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Milyonlara ek zam formülü! Temmuz'da asgari ücrette en az %24, memur ve emekliye %41.67 ek zam! İşte tüm formüller...
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