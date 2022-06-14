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İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!

Sefer sırasında duman çıkaran İETT otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoför tarafından durdurularak yolcuların tahliyesi sağlandı

İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Ekleme: 14.06.2022 - 01:17 Güncelleme: 14.06.2022 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Alınan bilgiye göre, içinde yolcularıyla Edirne istikametine seyreden 251 hat numaralı Pendik-Mecidiyeköy otobüsünün şoförü, araçtan duman yükseldiğini fark etti.

Otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şoför, tüm yolcuları tedbir amaçlı dışarı çıkardı.

Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsten dumanların yükseldiği anlar yer aldı.
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İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
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