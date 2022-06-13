Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin' diyerek duyurdu: Terörist başı için yürümek isteyene müsaade etmeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlemek isteyen HDP'lilere hiçbir yerde müsaade etmediklerini açıkladı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüş düzenlemek istedi.İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri, HDP'li vekillerin başını çektiği terör sempatizanları tarafından hedef haline geldi.İstanbul Kadıköy'de düzenlenen provokasyon yürüyüşüne müdahale eden bir polis memuru, HDP'li vekil Saliha Aydemir tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.Gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz.' dedi.'HİÇBİR YERDE YÜRÜYÜŞE ELBETTE MÜSAADE ETMEDİK'Bakan Soylu açıklamasının devamında, 'Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında.' diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU, MÜSEBBİBİ SENSİN'Bakan Soylu, polise atılan yumruğa ilişkin ise, 'Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin...' ifadelerini kullandı.