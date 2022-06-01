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Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Kezban teyze elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor.

Ekleme: 1.06.2022 - 13:12 Güncelleme: 1.06.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!
Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi.

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kezban Karaman, “Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar türbinlerini gördüm tanıdım. Bizim sülalemiz hepsi Almanya'da. En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım. Çünkü ihtiyacımız var'

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

' İnsanoğlunun ihtiyacı var. Elektrik, su şimdiki devirde yaşanmıyor. Bunun hammaddesi de Allah'tan. Güneşten alıyor yapıyor işte. Teknolojiyi zaten bulan bulmuş. '

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Az çok elektrikten anlayan bunları kendi evine neden yapmıyor? Niye elektrik parası ödüyor? Ben anlayamıyorum yani. Elektrikten anlayan gençler evlerinin üstlerine yapsınlar, elektriklerini üretsinler. Elektrikten anlayan gençler elektrik parası vermesin” dedi.
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