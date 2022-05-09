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Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokatif çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide protesto edildi. Protesto edilen öğrenciler güvenlikler tarafından salondan çıkartılırken atılan sloganlar nedeniyle Prof. Dr. Özdağ neye uğradığını şaşırdı. Özdağ bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

Ekleme: 9.05.2022 - 22:47 Güncelleme: 9.05.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.


Özdağ'ın konuşması sırasında bir grup öğrenci aniden ayağa kalkarak Ümit Özdağ'ı protesto etmeye başladı.

Ümit Özdağ, katıldığı söyleşide öğrenciler tarafından protesto edildi | Video


NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI: KONUŞMASINA ARA VERDİ
Öğrencilerin 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atan öğrenci grup güvenlik tarafından salondan çıkarılırken Prof. Dr. Özdağ, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

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