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Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin konuşan Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, “Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Ekleme: 9.05.2022 - 22:11 Güncelleme: 9.05.2022 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin müjdeyi paylaştı.



TARİH VERİP DUYURDU: 'ALIM GÜCÜNÜ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ'

Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin temmuz ayını işaret ederek, 'Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz.' dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasından detaylar:


İnşallah bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere hak ettikleri Türkiye'ye bırakacağız.


Hedeflerimize ulaşmakta bir el uzatımı mesafe kalmışken hayat pahalılığı ile vatandaşlarımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz.


Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız.


Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık.



Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz.



Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız sosyal desteklerin tamamı 5,3 milyar liradır.'

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