Bankalardan emekliye promosyon fırsatı! En az 2.750 TL...

Bankalar emekliler için yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; yakınını getirenlere, kartla harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler yapılıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...

Promosyon emekliler için ek gelir kapısı oldu.



Özel bankaların kampanyalarıyla ödemeler arttı.



Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor.



Mayıs ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı kampanyalar:



AKBANK: Emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 1.850, 1.500–2.500 lira arasında olanlara 2.300, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 2.750 lira ödüyor.



Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.



Ücretsiz havale ve EFT, faiz indirimli kredi gibi imkanlar sağlıyor.



FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.



ING: Maaşını bankaya taşıyanlara maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira.



İŞ BANKASI: Maaşa göre 2.250, 2.375, 2.500 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor.



En çok iki kişi için puan kazanılabiliyor. Ücretsiz havale imkanı, özel faiz oranları sunuyor.



TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 liraya yükseltiyor.



Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor. En çok 10 kişi getirilebiliyor.



KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.



QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor.



Ayda 2 kere diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, ücretsiz EFT/havale imkanı sunuyor.



ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. 3 ay ötelemeli kredi, ücretsiz havale ve EFT imkanı var.



YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor. 2 fatura talimatı verenlere 100; kredi kartı ile 31 Mayıs'a kadar 500 lira harcama yapanlara 150 lira ilave ödeme yapıyor.



Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.



GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.



En çok 10 kişi için bu imkandan yararlanılıyor. Özel faizli kredi, Paramatiklerde emeklilere özel menü ile bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme imkanı sağlıyor.